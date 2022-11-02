منتخبنا للناشئين لكرة القدم يواجه نظيره المصري يوم 8 من شهر نوفمبر الجاري ضمن تصفيات بطولة شمال أفريقيا .

طرابلس 1 نوفمبر 2022 م ( وال ) – يخوض منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مباراته الأولى أمام المنتخب المصري يوم 8 من شهر نوفمبر الجاري ضمن مشاركته في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، التي ستقام تصفياتها في الجزائر خلال هذا الشهر .

ويواجه منتخبنا في المباراة الثانية المنتخب المغربي يوم 11 من شهر نوفمبر الجاري ويقابل المنتخب التونسي يوم 14 من الشهر نفسه.

وتستضيف الجزائر نهائيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما في شهر أبريل العام 2023، .

ويتأهل من مجموعة ليبيا منتخب واحد للمشاركة في النهائيات .

فيما يلي جدول مباريات تصفيات شمال افريقيا:

8 نوفمبر: المغرب تلتقي تونس وليبيا تلتقي مصر

11 نوفمبر: مصر تلتقي تونس وليبيا تلتقي المغرب

14 نوفمبر: ليبيا تلتقي تونس ومصر تلتقي المغرب

وكان المنتخب الوطني الناشئين قد فاز على نظيره الجزائري للناشئين بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت بالجزائر مؤخرا.