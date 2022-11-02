مجلس النواب يشارك في جلسات الدورة الأولى للبرلمان الأفريقي المنعقدة بجنوب إفريقيا.

طرابلس 01 نوفمبر 2022م (وال ) – أعلن مجلس النواب مشاركة أعضائه الدائمين في البرلمان الأفريقي في أعمال الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى للبرلمان الأفريقي السادس.

ووفقا لما نشره المكتب الإعلامي للمجلس فقد شارك في الجلسة ” يوسف الفاخري ” و ” سالم قنان ” و ” أسماء الخوجة ” و ” صالح قلمه ” و ” عبد القادر حسن “.

وتم خلال اعمال الجلسة عرض ومناقشة تقرير مراجعة أداء أنشطة البرلمان الأفريقي، إضافة إلى عرض ومناقشة حول موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 202م، ” بناء المرونة في مجال التغذية في القارة الأفريقية “.

وناقش المشاركون في الجلسة موضوعات ” تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تم عرض ومناقشة حول حالة السلام والأمن في أفريقيا.

يذكر أن جلسات الدورة العادية الأولى للبرلمان الأفريقي السادس تتواصل في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا.

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