برئاسة وزيرة العدل : لجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية بالخارج تعقد اجتماعها الرابع عشر للعام 2022م.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
البدء في استكمال مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية (السرير _إجدابيا) جهد 400ك ف .
تم النشر منذُ 52 دقيقة
النائب بالمجلس الرئاسي ( موسى الكوني ) خلال لقائه عمداء بلديات طرابلس الكبرى – العمداء يعلنون ترحيبهم عودة العمل بنظام المحافظات وإنشاء محافظة طرابلس
تم النشر منذُ ساعتين
مجلس النواب يشارك في جلسات الدورة الأولى للبرلمان الأفريقي المنعقدة بجنوب إفريقيا.
تم النشر منذُ 3 ساعات
الكبير يشارك في مؤتمر المصارف المركزية لدول المتوسط.
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك