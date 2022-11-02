رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي : الوضع في ليبيا يتطلب وثبة قوية وشجاعة لمساعدة شعبها

الجزائر 02 نوفمبر 2022 ( وال )- أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ” موسى فقي محمد ” أن الوضع في ليبيا يتطلب وثبة قوية وشجاعة لمساعدة شعبها للتغلب على أزماته بإرادته .

و قال ( فقي ) في كلمته خلال افتتاح القمة العربية الـ31 بالجزائر مساء أمس الثلاثاء ، إن مجتمعاتنا تواجه اليوم تحديات صادمة تضر بشعوبها وتهدر طاقاتها، على خلفية الوضع في ليبيا والسودان والصومال، مؤكدا أن هذه التحديات تتطلب وثبة قوية وشجاعة لمساعدة الشعوب الشقيقة في تلك البلدان للتغلب على صعابها المستعصية.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي يعتمد مقاربة في تلك البلدان وغيرها ترتكز على مبدأ حل أزماتها بالاعتماد على إرادة شعوبها بعيدا عن أشكال التضخم والسيطرة وهدر المصادر البشرية ومصادرة إرادة الشعوب”.