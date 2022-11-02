أمين عام جامعة الدول العربية: قمة الجزائر ستواكب تطلعات الرأي العام العربي وطموحاته

الجزائر 02 نوفمبر 2022 م ( وال ) – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية في الجزائر سوف تواكب تطلعات الرأي العام العربي وطموحاته في أن يتحول التضامن العربي، وهو راسخ في الشعور والوجدان، إلى برامجِ عملٍ وخططٍ تكاملية يلمسها المواطن في حياته ويشعر بها في معاشه.

وقال أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر: “إننا نريد لهذه القمة أن تكون، وبحق، قمة لم الشمل، ورأب الصدع، واستجماع الإرادة “، مشيرا إلى أن هناك من البشائر والعلامات الإيجابية ما يؤشر لذلك.

وأضاف أن “هذه القمة تعقد بعد ثلاثة أعوام من الانقطاع الذي فرضته ظروف جائحة كورونا”، لافتا إلى أن انعقاد القمة جاء في وقته، نظرا لما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة منذ عقود، وما ترتبه هذه التغيرات في الظروف الدولية من تبعات هائلة على الشعوب والدول عبر العالم، مما يجعل القمة ضرورة واجبة، وفرصة سانحة لكي نرتب أوراقنا، ونناقش قضايانا ومواقفنا العربية في عالمٍ تتحرك أحداثه في سيولة مخيفة، وتتوالى أزماته في تتابع مروع”.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تقع في قلب الأزمات، فهي، من ناحية، ركيزة أساسية في معادلة إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية، ومن ناحية أخرى، هي ضحية أولى للتغير المناخي وآثاره المُدمرة، من حيث الجفاف وغيره؛ ومن ناحية ثالثة، تعاني المنطقة من تهديد خطير لأمنها الغذائي، كما تقع غالبية دولها في نطاق الفقر المائي، فضلاً عما تواجهه بعض دولها من تصرفات غير قانونية من جانب جيرانها من شأنها تعريض أمنها المائي للخطر.

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