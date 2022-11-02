مُدير إدارة الخِدمة الاجتماعية والصّحة المدرسية بوزارة التعليم تبحث مجالات التّعاون مع الجهات العامة والخاصة، التي تُعنى بشؤون الطفل .

طرابلس 2 نوفمبر 2022 (وال) – عقدت مُدير إدارة الخِدمة الاجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي بوزارة التربية والتعليم ، “نادية البكوش” اِجتماعاً ضم رئِيس اللجنة العُليا للطفولة ومُدير مَركز الصفاء للاستشارات النّفسية ومُدير مكتب حماية الأسرة والطفل بوزارة الداخلية ومُستشار بجهاز مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية ومندوبين من مَركز ملتقانا للدّعم النّفسي الاِجتماعي ومُنظمة (21 مارس) لحُقوق الطفل واتِّحاد أعضاء هيئة التدريس علم الاجتماع والخِدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية تم خلاله بحث التّعاون والشراكة مع الجهات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المَدني التي تُعنى بشؤون الطفل لتفعيل الجانب الوقائي وتنفيذ اِستراتيجيات خُطة عَمل إدارة الخِدمة الاجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي.

وأكَّدت “البكوش” خِلال الاِجتماع على المَسؤولية الاجتماعية لجَميع القِطاعات والمؤسسات في الدولة الليبية لحِماية ورعاية وتَوعية التلاميذ والطلاب كلاً في مَجاله بما يكفل إعادة التوازن للمَنظومة القيمية التي أثرت فيها الحروب والأزمات السابقة وللحد من اِنتشار بعض الظواهر السلبية التي أصبحت تطرأ عَلى السطح.

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