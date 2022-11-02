صدور “رأسًا على عقب” لإدواردو غاليانو بترجمة عربية

دمشق 02 نوفمبر 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن دار المدى كتاب “رأسًا على عقب” من تأليف إدواردو غاليانو وترجمة بسام البزاز. ويُعدّ غاليانو أحد أبرز كتاب أميركا اللاتينية.

يقول المترجم: “منذ أن بدأتُ بترجمة كتاب إدواردو غاليانو هذا وأنا أكتشف كم في هذا العالم من ظلم وكم فيه من كذب وزيف. صحيح أنّ عنوانه رأسًا على عقب لكنّه يضع الكثير من الحالات والسياسات في وضعها الواضح. إنّه كتاب خير من ألف رواية، لأنّه يفتح الذهن والعين على ما يجري حولنا”.

إدواردو غاليانو (1940 –2015) صحافي وكاتب وروائي أوروغواني، من أشهر أعماله “الشرايين المفتوحة لأميركا اللاتينية” وثلاثية “ذاكرة النار”.

قال غاليانو ذات مرة متحدثًا عن نفسه: “أنا كاتب مهووس بالتذكر، بتذكر ماضي أميركا، وقبل كل شيء ماضي أميركا اللاتينية، الأرض الحميمة ذات الخصوصية والتي حُكم عليها بفقدان الذاكرة”. وقد تحدثت الكاتبة إيزابيل ألليندي، التي قالت إن نسختها من كتاب غاليانو كانت واحدة من أغراض قليلة هربت بها من تشيلي في عام 1973 بعد الانقلاب العسكري الذي قام به أوغستو بينوشيه، عن كتاب “الشرايين المفتوحة لأميركا اللاتينية” واصفة إياه بأنه “مزيج من التفاصيل التي تتحرى الدقة والعقيدةِ السياسية والنزعة الشعرية والسرد القصصي الجيد”.

بسام البزاز (مواليد العراق 1952) هو أحد أبرز الأكاديميين والمترجمين العرب عن الإسبانية. له ما يزيد عن عشرين عملًا مترجمًا، أغلبها روايات من أدب أميركا اللاتينية، فضلًا عن العديد من الدراسات اللغوية والأدبية.(وال _ دمشق) ح م

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