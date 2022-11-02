صدور “تبيّن” العدد 42: الفلسفة السياسية المعاصرة

بيروت 02 نوفمبر 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثاني والأربعون من الدورية المحكّمة “تبيّن” للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية.

وتضمّن العدد ملفًا خاصًا عن الفلسفة السياسية المعاصرة، تضمّن الدراسات التالية: “براغماتية ريتشارد رورتي السياسية: بين اليوتوبيا الليبرالية والمنحى الساخري” لمحمد جديدي؛ و”ما الفلسفة السياسية؟ بحث في مفهومها وحدودها عند الفيلسوف تشارلز لارمور” لزواوي بغورة؛ و”هل ما زالت النظرية السياسية موجودة؟” لأشعيا برلين، ترجمها حجاج أبو جبر؛ و”مقاربة التمكين: من سِن إلى نوسباوم” لسري نسيبة؛ و”إشكالية المواطنة والهوية الثقافية بين هابرماس ونصار: دراسة مقارنة بين الواقع الأوروبي والواقع اللبناني” لعبد الرحمن الشولي؛ و”في أخلاقيات الانفصال: بوكانان والانفصال المتسم بحساسية تجاه الواقع” لبسام ناصر.

وفي باب “مراجعات الكتب”، نُشرت في العدد ثلاث مراجعات: الأولى مراجعة كتاب المجتمع المدني: دراسة نقديّة لعزمي بشارة، أعدّها كمال طيرشي؛ والثانية لكتاب محاضرات في تاريخ الفلسفة السياسية لجون رولز، أعدّها نوفل الحاج لطيف؛ والثالثة لكتاب ما الليبرالية؟ الأخلاق، السياسة، المجتمع لكاثرين أودار، أعدّها عبد السلام الككلي (وال _ بيروت) ح م

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