الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم الأربعاء .

طرابلس 2 نوفمبر 2022 ( وال )- توقع المركز الوطني للإرصاد الجوية ان تقع اغلب مناطق ليبيا تحت تأثير امتداد مرتفع جوي يساهم في استقرار العوامل الجوية على أغلب المناطق، بحيث تكون الحرارة معتدلة نهارا و تميل للإنخفاض ليلا وفي الصباح الباكر، تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (24-28)مْ، ولا تتجاوز (22 )مْ على مناطق الجبل الاخضر.

وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الجوي السائد والمتوقع ان السحب ستتكاثر من حين لآخر على مناطق سرت – الخليج وبعض مناطق الساحل الشرقي مع احتمال سقوط امطار خفيفة احياناً متوقعا تغير الأجواء على مناطق شمال ليبيا الأسبوع القادم نتيجة اقتراب منخفض جوي من البحر الأبيض المتوسط يعمل على تكاثر للسحب وفرصة سقوط امطار متفرقة وسنوافيكم بالتفاصيل في نشراتنا اللاحقة .

(وال)