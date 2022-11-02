فرحات بن قدارة يكشف عن قرب توقيع استثمار مع شركة إيني بقيمة تقدر بـــ 8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز الطبيعي في غرب ليبيا

أبوظبي 02 نوفمبر 2022 (وال)- قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنه سيتم قبل نهاية العام الحالي توقيع استثمار مع شركة إيني بقيمة تقدر بــ 8 مليارات دولار، لتطوير حقول الغاز الطبيعي في غربي ليبيا، ضمن جهود المؤسسة لتطوير الحقول النفطية وإنتاج الغاز الطبيعي.

وقال بن قدارة – على هامش فعّاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أدبيك 2022” – إن خطة المؤسسة تستهدف رفع الإنتاج من النفط الخام إلى 2 مليون برميل يوميًا في مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

وأشار بن قدارة إلى أن هناك اتفاق بين شركة إيني و BP للبدء ف عمليات الحفر بمنطقة البحر المتوسط بمساحة كبيرة وبكميات كبيرة من الغاز.

وتوقع أن تبلغ إيرادات النفط لهذا العام ما بين 35 إلى 37 مليار دولار. (وال)

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