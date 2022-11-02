القادة العرب يجددون في ختام قمتهم بالجزائر دعمهم للجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية

الجزائر 02 نوفمبر 2022 (وال)- أكد القادة العرب في ختام قمتهم المنعقدة بالجزائر، عن تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي، ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية.

ودعا القادة العرب – في البيان الختامي للقمة الصادر اليوم الأربعاء – إلى حوار ليبي ينهي الأزمة ويحفظ وحدة وسيادة ليبيا، ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم.

وجدّد البيان رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية – العربية.

وشدّد القادة العرب في ختام قمتهم على ضرورة العمل على تعزيز العمل العربي المشترك، لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويُلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم. (وال)

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