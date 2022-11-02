الدبيبة يُرحّب بقرار القمة العربية في الجزائر المؤكد على أولوية الانتخابات لتحقيق الاستقرار في ليبيا

طرابلس 02 نوفمبر 2022 (وال)- رحّب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بقرار القمة العربية في الجزائر الذي أكد على أولوية الانتخابات لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا.

وقال الدبيبة – في تغريدة نشرتها إدارة الإعلام والاتصال بحكومة الوحدة عبر صفحتها الرسمية – “الآن أصبح موقف الأشقاء العرب أكثر تقاربًا وصوت الليبيين أكثر وصولا: “لا للتمديد نعم للانتخابات”.

وكان القادة العرب قد أعربوا في ختام قمتهم المنعقدة بالجزائر اليوم؛ عن تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي، ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية، وذلك من خلال حل ليبي – ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا. (وال)

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