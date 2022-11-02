المحكمة العليا بالبرازيل تغرّم المحتجين على  الانتخابات 17 ألف جنيه استرليني عن كل ساعة اغلاق للطريق .

لندن 2 نوفمبر 2023 م (وال) ــــ قال مراسل صحيفة الــ “غارديان” في العاصمة البرازيلية “ساو باولو” ان (المحكمة العليا ، قضت صباح أمس الثلاثاء ، بأن على شرطة الطرق السريعة الفيدرالية اتخاذ جميع الإجراءات الفورية لتطهير الطرق التي أغلقها أنصار “بولسونارو” بشكل غير قانوني وفتحها للاستخدامات المعتادة) .

وأوضح المراسل ان (حكم المحكمة العليا البرازيلية نص على (أن أصحاب الشاحنات المستخدمة كحواجز في الطرقات سيتم تغريمهم 100 ألف ريال برازيلي “أي ما يوازي 17 ألف جنيه إسترليني” عن كل ساعة يعطلون فيها حركة السير واغلاق الطرق كجزء من الاعتراض على نتيجة الانتخابات الرئاسية) .

من ناحية أخرى ذكرت الــ “غارديان” ان اغلاق الطرق المؤدية لمطار العاصمة الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في أمريكا الجنوبية ، ليلة الاثنين ، دفع بعض الركاب للسير على الأقدام لمحاولة اللحاق برحلاتهم ، وفي الوقت نفسه تم إلغاء أكثر من عشرين رحلة جوية بسبب عدم تمكن الطيارين وأفراد الطاقم من الوصول إلى المطار .

…(وال)…