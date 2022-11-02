رئيس المجلس الأعلى للدولة يناقش مع وفد من قبيلة المقارحة تفعيل ملف المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار.

طرابلس 2 نوفمبر 2022 م ( وال ) – استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الأربعاء، وفدا من وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة ، بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تفعيل ملف المصالحة الوطنية للمّ شمل الليبيين وتحقيق الاستقرار بالبلاد.