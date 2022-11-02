ليبيا نيوز

رئيس المجلس الأعلى للدولة يناقش مع وفد من قبيلة المقارحة تفعيل ملف المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار.

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 2 نوفمبر 2022 م ( وال ) – استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة   “خالد المشري” اليوم الأربعاء، وفدا من وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة ، بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة  سبل تفعيل ملف المصالحة الوطنية للمّ شمل الليبيين وتحقيق الاستقرار بالبلاد.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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