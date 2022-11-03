مقتل شخصين وإصابة آخرين في انفجار لغم بمنطقة القريات.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
عاجل ..اعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية : التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لانهاء الازمة الليبية .
تم النشر منذُ 52 دقيقة
وَزِير التّعليم يتابع مع عُمداء بلديتَي سبها، وبنت بية جهود البلديات لدعم قطاع التعليم وصيانة المدارس .
تم النشر منذُ ساعتين
اجتماع لجنة تنظيم معرض الأسر المنتجة بالمنطقة الوسطى .
تم النشر منذُ 3 ساعات
رئيس المجلس الأعلى للدولة يناقش مع وفد من قبيلة المقارحة تفعيل ملف المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار.
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك