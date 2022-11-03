النويري والمشري يبحثان سبل انهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

طرابلس 02 نوفمبر 2022م ( وال ) -بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب‎ ‎‏” فوزي النويري ” اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس الدولة ” خالد المشري “‏ سبل انهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

وناقش الجانبان – خلال اللقاء الذي عقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس – عدد من الملفات والقضايا التي تحتاج إلى توافق المجلسين ‏أهمها : القاعدة الدستورية، وقوانين الانتخابات، والمناصب السيادية بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” .

وأكد ” النويري ” و ” المشري” على ضرورة الوصول إلى توافق بشأن تلك القضايا في أقرب ‏وقت ممكن، وأن ينتج عن هذا التوافق نصوص وقرارات وأن لا تظل هذه القضايا عالقة.

‏كما تناول اللقاء مناقشة تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ومشروع الدستور وسُبل إنهاء ‏المراحل الانتقالية.‏

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