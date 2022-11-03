الحكومة المكلفة من مجلس النواب ترحب بالبيان الختامي للقمة العربية .

سرت 02 نوفمبر 2022 م (وال) – رحبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة ” فتحي باشاغا ” بالبيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في الجزائر ، معتبرة أن مضمون البيان يؤكد على التضامن العربي مع الشعب ودعم الحل الليبي – الليبي، الذي يحفظ أمن وسيادة ليبيا ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى

انتخابات رئاسية وبرلمانية تضمن الاستقرار السياسي الدائم. .

وأعربت حكومة ” باشاغا ” في بيان لها اليوم الاربعاء عن تقديرها لجهود جامعة الدول العربية الساعية إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وما تقوم به من دور ايجابي في دعم مطالب الشعب الليبي في الاستقرار وانهاء حالة الانقسام.

(وال)