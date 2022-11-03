اتفاقية للتأهيل والتدريب بين المعهد العالي للتقنية ومكتب التدريب برقدالين .

طرابلس 02 نوفمبر 2022 م (وال) – تابع الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر المعهد العالي للتقنية برقدالين بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين ادارة المعهد ومكتب العمل والتأهيل بخصوص خلق فرص عمل الباحثين عن عمل .

وناقش الاجتماع الذي ضم – مدير المعهد العالي للتقنية ومدير مكتب العمل والتأهيل ومسؤولي الادارات المختلفة في القطاعين وبحضور وكيل وزارة التخطيط ” نوري الشاطر” – بنود مذكرة التفاهم المتعلقة بإقامة الدورات لرفع كفاءه الباحثين عن العمل واقحامهم في مجالات الحياة المختلفة لتغطية حاجة السوق المحلي بما يعود بالنفع علي سكان هذه المدينة بلدية رقدالين من خلال منظومة الباحثين .

وتتضمن بنود المذكرة تغطية تكاليف الدورات من قبل مكتب العمل على ان تتكفل ادارة المعهد بتوفير القاعات والمعامل والورش والكادر الأكاديمي من المدربين وتفعيل ما ورد في الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم التقني والفني و وزارة العمل والتأهيل .

(وال)