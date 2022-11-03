اللافي يشارك في اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي 

طرابلس 03 نوفمبر 2022 (وال)- شارك النائب بالمجلس الرئاسي ” عبدالله اللافي ” عبر تطبيق “زوم”، أمس الأربعاء في اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الافريقي بصفة ليبيا تتولى منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد، بمشاركة رئيس جمهورية السنغال” ماكي سال” رئيس الاتحاد الافريقي ، والرئيس ” جواو لورانس”، رئيس جمهورية انغولا، والرئيس ” فيلكس تشيشكيدي”، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وناقش الاجتماع المواضيع المطروحة على أجندة الاتحاد خلال الفترة القادمة، ومنها مشاركة أفريقيا في الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي سيعقد خلال الشهر الحالي بحمهورية مصر العربية.

كما تناول الاجتماع أهمية مشاركة أفريقيا في القمة الأفريقية الأمريكية الثانية التي ستعقد خلال شهر ديسمبر القادم.

وأشار النائب في مداخلته إلى أن مشاركة القارة الأفريقية في مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي في دورته 27، مناسبة هامة في التعبير عن موقف القارة تجاه هذه الظاهرة العالمية.

و أكد اللافي على أهمية الشراكات الإستراتيجية، ومنها المشاركة الفاعلة في القمة الأمريكية الأفريقية خلال شهر ديسمبر القادم بوضع التزام جاد تجاه القارة الأفريقية، وحقها في بناء علاقات قوية مبنية على تعزيز التعاون المشترك بما يلبي احتياجاتها وأولوياتها فيما يتعلق بالسلم والأمن ومحاربة الإرهاب، والفقر ودعم الأمن الغذائي، وابعاد القارة الأفريقية عن التجادبات الدولية. (وال _ طرابلس)

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