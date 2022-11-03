وفاء الكيلاني : عدد المستهدف لمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عام بلغ مليونا وثلاثمائة وثلاثين الفا وخمسمائة وثمانية وستين سيدة .

طرابلس 03 نوفمبر 2022 ( وال ) – أعلنت وزيرة الشئون الاحتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ” وفاء الكيلاني ” إن العدد المستهدف لمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عام بلغ ( 1330568 ) مليونا وثلاثمائة وثلاثين الفا وخمسمائة وثمانية وستين سيدة .

وقالت الكيلاني في استعراض لها لمستجدات صرف منحة الزوجة والاولاد عبر منصة حكومتنا ، إن الذين تم تسجيلهم بالمنظوة حتى تاريخ 31 اكتوبر الماضي بلغ عددهم ( 1031846 ) مليونا وواحد وثلاثين الفا وثمانمائة وستة واربعين سيدة .

وأضافت أن عدد البطاقات التي تم صرفها حتي ذات التاريخ بلغ ( 1030714 ) مليونا وثلاثين الفا وسبعمائة وأربعة عشر سيدة ، جاهزة للصرف في مختلف فروع الشئون الاجنماعية بكافة انحاء ليبيا شرقا وغربا وجنوبا

وأشارت ” الكيلاني ” إلى أن عدد البطاقات التي تم شحنها حتي نهاية شهر اكتوبر الماضي بلغ ( 900 ) الف بطاقة ، وجاري شحن باقي البطاقات الجاهزة حتي يمكن لمستلماتها من الاستفادة منها مباشرة ، موضحة أن اجمالي القيمة المصروفة عن الربع الرابع للعام الحالي بلغ ( 1099984) مليارا وتسعة وتسعين مليونا وتسعمائة واربعة وثمانين الف دينار .