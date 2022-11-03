وَزِير التّربية والتّعليم يَفْتَتِح 5 مَدارس جدِيدة وفُصول إضافية ببلدِية زليتن تَسِع لأكثر من 3700 طالب وطالبة .

طرابلس 32 نوفمبر 2022م (وال) – اِفتتح وَزِير التّربية والتّعليم، الدكتور “موسى محمد المقريف”، امس الأربعاء، مدارس (ثأر الشهداء للتّعليم الأساسي – الجمعة المركزية للتّعليم الثانوي – الجمعة المركزية للتّعليم الأساسي – خديجة الكبرى للتّعليم الأساسي والثانوي بنات – المُجاهد سليمان الفيتوري للتّعليم الأساسي”، إضافة إلى 6 فُصول إضافية جدِيدة بمدرسة شهداء ماجر للتّعليم الأساسي ببلدِية زليتن، بعد إتمام إنشائِها من جدِيد، وتجهيزها من قِبل مَصلحة المرافق التّعليمية .

وَأقِيمت مراسم اِفتتاح المدارس بحضور رئِيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات “مُحسن الكبير” ومدير مصلحة المَرافق التّعليمية المهندس “علي قويرح” ومدير إدارة المَوارد البشرية الدكتور “أبوبكر الهاشمي”، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء الأستاذة “سمية راشد” ومدير مكتب الإعلام والاتِّصال الأستاذ “عبدالعزيز عيسى” ومُراقب التّربية والتّعليم زليتن الأستاذ “ميلاد النحايسي”.

وأكد وزير التربية والتعليم في كلمة له بالمناسبة أن افتتاح هذه المدارس يعكس جهود الوزارة وخطّتها في الاِهتمام بالمرافق التّعليمية وتوفير البيئة المُناسبة للطلاب في مُختلف ربوع البلاد، موضحاً أن المدارس التي تمَّ اِفتتاحها تضم 80 فَصل دراسِي بسعة إجمالية 3705 طالب وطالبة.

وَأوضح المقريف أن المُدَّة المُقبلة سَتشهد الإعلان عمّا تمّ التّوصل إليه بشأن قَرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 32 لسَنة 2021م بشأن مَنح الإذن لوزارة التّربية والتّعليم على التّعاقد لإنشاء 1500 مَدرسة في مُختلف مناطق ليبيا، يتم تنفيذها خِلال ثلاثة سَنوات بمُعدّل 500 مدرسة سَنوياً اِبتداءً من العام الجاري.

وأشَار إلى مُعاناة الطلاب وأولياء أمورهم فِي تحمُّل مشاق نقل أبنائِهم التلاميذ والطلاب إلى مَدارس قريبة للدِّراسة بها، مُشيداً بجهودهم التي تُؤكِّد الحِرص على تعلُّم أبنائِهم، مشيدا بدور فرع هَيئة الأوقاف والشؤون الإسلامِية التي اِستوعبت بناتنا الطالبات بمَدرسة الجمعة المركزية الثانوية للدِّراسة بمَبنى تابع للهَيئة.

من جهته رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” شدد على أهَمية تفعِيل قَرار الحُكومة بإنشاء 1500 مدرسة عَلى مدى 3 أعوام، حسَب حدِيثه .

(وال)