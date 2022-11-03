اجتماع بمكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية لمناقشة البرامج التدريبية

طرابلس 03 نوفمبر 2022 (وال)- عُقد بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بطرابلس اليوم الخميس، اجتماعًا تم خلاله مناقشة البرامج التدريبية المقترحة.

وذكرت وزارة الداخلية – على صفحتها الرسمية – أنه تم خلال الاجتماع مناقشة البرامج التدريبية المقترحة لتطوير الأداء في مختلف مكونات وزارة الداخلية.

وأضافت أن الاجتماع ضم رئيس المكتب لواء عادل الشروي، ومدير الإدارة العامة التدريب لواء علي الطويل، ومدير كلية ضباط الشرطة لواء محمد ابوحجر. (وال)

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