البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية لحماية الصحفيين

طرابلس 03 نوفمبر 2022 (وال)- دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى التحقيق الكامل في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين ومُقاضاة مرتكبيها.

وطالبت البعثة – في بيان بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين – بحماية الصحفيين بوصفهم حماة أساسيين لحرية التعبير عن الرأي.

واستذكرت البعثة بهذه المناسبة الصحفيين الذين كانوا ضحية خطاب الكراهية أو الضرب أو الاعتقال أو الاختطاف أو الاختفاء أو القتل بسبب عملهم، مؤكدة حق الناس في الوصول إلى المعلومات.

وقالت البعثة في بيانها في عامي 2021 و2022، تم اختطاف واختفاء ثلاثة صحفيين على الأقل في ليبيا بين 36 يومًا و10 أشهر، وتعرض ثلاثة آخرون، بينهم امرأة، للاعتداء على أيدي مسلحين أثناء إجراء مقابلات علنية، ولم يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة”. (وال)

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