مكتب التضامن الاجتماعي فرع الزنتان يتسلم مبنى مركز تنمية القدرات الذهنية غدامس التابع للمكتب .

الزنتان 3 نوفمبر 2022 (وال)- تسلم مكتب التضامن الاجتماعي الزنتان الاستلام الابتدائي لمركز تنمية القدرات الذهنية غدامس التابع لفرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الزنتان بعد ان تم انجازه من قبل الشركة المنفذة ليقدم خدماته لمستحقيه .

ويضم المكتب الذي تم تشييده على مساحة ” 2000 ” متر ووضع حجر اساسه في العام 2021 عدد من المكاتب والمرافق الخدمية تقدم خدماتها لفروع غدامس ودرج وسيناون.

وسيقدم الفرع خدماته في مجال التضامن الاجتماعي للمحتاجين اليه سواء الخدمات اليومية والادارية أو الخدمية الاخرى لهذه الشريحة من المجتمع .

وحضر عملية التسليم مدراء جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس و مكتب التأهيل و مكتب التخطيط العمراني ومكتب الإسكان والتعمير والمركز الثقافي و مكتب مفوضية المجتمع المدني ومراقب التعليم بالمدينة .

وال..