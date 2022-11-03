اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الإفريقي تعقد اجتماعها الثاني بطرابلس .

طرابلس 03 نوفمبر 2022م ( وال ) – عقدت اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الإفريقي اجتماعها الثاني اليوم الخميس بطرابلس برئاسة مستشار محافظ ليبيا المركزي، وحضور كافة أعضاء اللجنة.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خطة الاتصال الدولية المقترحة بحسب جدول زمني معتمد وفق المحافل الإفريقية الاقتصادية والسياسية و تنسيق الاتصال المحلي من خلال عقد اجتماعات مع المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ، لوضعهم في صورة الخطوات التنفيذية وكيفية دعمها من خلال لقاءاتهم الدولية.

كما تابعت اللجنة خلال اجتماعها، خطة التأسيس بالتعاون مع المستشار الدولي للمصرف الدولي KPMG .