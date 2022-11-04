مراسل (وال) : حملة تفتيش صحية على المخابز والمطاعم في جالو.

جالو 03 نوفمبر 2022 م (وال) – انطلقت بمدينة جالو حملة تفتيش صحية واسعه لمتابعة شروط السلامة ومعايير النظافة في المخابز والمطاعم والمقاهي ومحلات المواد الغذائية بمشاركة مديرية الامن والحرس البلدي وفرع الرقابة على الأغذية ومسؤول الاقتصاد.

وصرح مصدر مسؤول بالحملة لمراسل وكالة الانباء الليبية بانه تم اغلاق عدد من المخابز والمطاعم وإيقاف العمل بمجموعة مقاهي وطاولات الطبخ بالشارع ومصادرة مقتنيات للطهو غير صالحة للاستعمال وذلك بسبب الإهمال الواضح للوقاية الصحية والاستخفاف بأرواح المواطنين.

وأشار نفس المصدر إلى أن معظم مزاولي النشاط هم من الوافدين وجار التحقيق معهم اولا بأول ويشار الى ان الجولة الصحية من المقرر ان تستمر عدة أيام.

(وال)