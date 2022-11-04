وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية يصدر قرار بحظر التدخين في أماكن العمل.

طرابلس 03 نوفمبر 2022 م (وال) – أصدر وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ” على العابد ” قرارا حظر بموجبه التدخين في أماكن العمل.

ونص القرار في مادته الأولى بحظر التدخين هي أماكن العمل ، ويجب على جهة العمل الاعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة حماية لسلامة وصحة العاملين والزوار وحفاظا على الممتلكات والبيئة.

ونصت المادة الثانية من القرار باعتماد الدليل الاجرائي لحظر التدخين في أماكن عمل المرفق بهذا القرار ، ويتولى مفتشو العمل والسلامة المهنية مهمة مراقبة تنفيذ أحكامه بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

(وال)