ليبيا نيوز

وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية يصدر قرار بحظر التدخين في أماكن العمل.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 03 نوفمبر 2022 م (وال) – أصدر وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ” على العابد ” قرارا حظر بموجبه التدخين في أماكن العمل.

 ونص القرار في مادته الأولى بحظر التدخين هي أماكن العمل ، ويجب على جهة العمل الاعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة حماية لسلامة وصحة العاملين والزوار وحفاظا على الممتلكات والبيئة.

ونصت المادة الثانية من القرار باعتماد الدليل الاجرائي لحظر التدخين في أماكن عمل المرفق بهذا القرار ، ويتولى مفتشو العمل والسلامة المهنية مهمة مراقبة تنفيذ أحكامه بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

 (وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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