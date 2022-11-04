وزارة العدل تحتضن جلسة حوارية حول الاستحقاق الانتخابي

طرابلس 3 نوفمبر 2022 (وال) – احتضنت قاعة المؤتمرات الكبرى بوزارة العدل، اليوم الخميس، جلسة حوارية، بعنوان : ( الاستحقاق الانتخابي الطريق نحو استقرار ليبيا ) .

وحضر فعاليات الجلسة الحوارية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف “رمضان أبو جناح”، ووزيرة العدل “حليمة البوسيفي”، وكيل وزارة الثقافة للمناشط الثقافية ونخبة من الاساتذة والأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ولفيف من الإعلامين والادباء والكتاب والمهتمين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء “رمضان أبوجناح” في مستهل الجلسة أن الحوار هو الطريق نحو الاستقرار ولابد من قبول الليبيين بعضهم البعض كأخوة متحابين هدفهم السلام والبناء والتنمية المجتمعية.

وأضاف “أبوجناح” أن الصعوبات التي تواجهنا هي في الأساس مصالح مادية وهدفها واحد وهو المصالحة الوطنية والاتجاه نحو الاستحقاق الانتخابي بدون أي تدخل خارجي.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء إلى حراك حقيقي من جميع النخب خاصة الإعلامين لتعبئة المواطن نحو الاستقرار والتطوير والتنمية المستدامة، متمنيا أن يكون اللقاء بشكل اوسع ونقطة انطلاق لحوارات مجتمعية أخرى.

ومن جهتها، دعت وزيرة العدل “حليمة البوسيفي”، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية نحو المصارحة والمصالحة الوطنية، واختيار المسار الانتخابي للشعب بإرادته الحرة .

وأكدت أن وزارة العدل قامت بخطوات هامة بالتعاون مع المجلس الرئاسي منها فض المنازعات والتحضير للجان الاستماع، وتعديل قانون المصالحة الوطنية، وعملت على رفع قانون الحراسة على الاموال والممتلكات الخاصة والافراج عن عدد كبير من النزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

ولفتت وزيرة العدل إلى أن مقر وزارة يحتضن كافة اللجان المعنية بشؤون الأحزاب السياسية والسجناء الليبيين بالخارج والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، مشددة على التواصل وتنظيم الحوارات كسبيل لبناء الدولة والانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة.

وتخللت الجلسة مداخلات ومناقشات حول توحيد المؤسسة العسكرية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي من خلالها نتجه نحو الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع له كل الليبيين.

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