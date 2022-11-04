وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس ببلدية رقدالين .

رقدالين 4 نوفمبر 2022 م ( وال ) – اِفْتَتَحَ وزير التّربية والتّعليم “موسى المقريف مدرستَي “السبيخة” و “رقدالين الغربية” للتّعليم الأساسي بمُراقبة التّربية والتّعليم ببلدِية رقدالين، بعد الاِنتهاء من أعمال إنشائِهما .

وافادت مصادر وزارة التربية والتهليم بان استكمال و إنشاء مدرسة السبيخة من قِبل مصلحة المرافق التّعليمية فيما انشئت واستكملت مدرسة رقدالين الغربية من قِبل جِهاز تنمية وتَطوِير المَراكز الإدارية و تمَّ تجهيزهما بالأثاث المدرسي والمكتبي من قِبل مصلحة المَرافق التّعليمية.

وَاوضح مُدير مصلحة المَرافق التّعليمية المُهندس علي القويرح” أن مدرسة السبيخة مُتوقِّفة منذ سَنة 1980م، حيث أنها تتكوَّن من دورين اثنين وتضم (12) فصل دراسِي ومسرح ومكاتب إدارية وتَسع قرابة 500 تلميذ وتلميذة. و كانت مدرسة رقدالين الغربية مُتوقِّفة منذ سَنة 2006م حيث تضم (ثمانية) فصول دراسِية وتَسع إلى حوالي 240 تلميذ وتلميذة، مُضيفاً أنَّها سَتُسْهِم في حلحلة مشكلة الاِكتظاظ الطلابي الحاصِل في المُراقبة.

وَحضر مَراسم اِفتتاح المدرسة وكِيل الوزارة لشؤون المُراقبات، و مُدير مركز المناهج التّعليمية والبحوث التربوية، و مُدير مصلحة المرافق التّعليمية، وعَميد بلدية رقدالين، و مُراقبي التّربية والتّعليم ببلدِيات رقدالين، العجيلات، زلطن، وعَدد من مَسؤولي القِطاع، وعَدد من أولياء الأمور والطلاب.

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