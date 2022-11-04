الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي توقع على خارطة طريق لسلامة الصحفيين في المنطقة العربية .

تونس 4 نوفمبر 2022 (وال)- وقعت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، الخميس بتونس، على خارطة طريق لسلامة الصحفيين في المنطقة العربية، في ختام فعاليات اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذكرى العاشرة لخطة عمل الأمم المتحدة من أجل سلامة الصحفيين، ومسألة الإفلات من العقاب.

وكانت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ضمن المنظمات التي تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر من قبل منظمة اليونسكو، راعية الحدث، والتي مثلها رئيس ونائب رئيس الهيئة منير القعود.

وتهدف الخارطة بحسب اليونسكو، إلى إنشاء إطار إرشادي لتعزيز حماية الصحفيين في المنطقة العربية، وحماية المكاسب التي تحققت، وتوقع المخاطر والمخاطر المستمرة والناشئة على الصحفيين، وهي مصممة كوثيقة حية لتعرف بالتحديات المستمرة والناشئة التي يواجهها الصحفيون والصحفيات في المنطقة العربية، بعد عقد من اعتماد خطة عمل الأمم المتحدة، بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

وتم رسمياً اليوم المصادقة عليها، من قبل المشاركين في المؤتمر الإقليمي العربي لليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وقال رئيس الهيئة، ” جلال عثمان ” ، أن الخارطة تدعو أيضًا إلى منع الجرائم ضد الصحفيين، وزيادة توافر برامج بناء القدرات المستهدفة حول موضوعات تتراوح من السلامة الجسدية والرفاهية النفسية، إلى السلامة الرقمية والمعرفة القانونية التي تتكيف مع الاحتياجات المحددة للبلد.

وكذلك تعزيز حملات التوعية بشأن سلامة الصحفيين لدى عامة الناس، وشركات الإعلام والتكنولوجيا، ومدارس الصحافة، والجامعات، والمشرعين، وقوات الأمن، والجهات الفاعلة القضائية، كما تتضمن دعم مراجعة القوانين الوطنية لتشمل أحكامًا لتوفير حماية أفضل للصحفيين بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام وممارسة مدونة السلوك المهني، بالإضافة لعدد من الآليات التي تعزز حرية الصحافة.

هذا ووقعت اليوم عدد من المنظمات الدولية، والإقليمية على الخارطة من بينها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، والمنظمة الليبية للإعلام المستقل، ومنظمة المادة 19 الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة IFEX ومنظمة مراسلون بلا حدود، والاتحاد الدولي للصحفيين، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بتونس، وعدد من الهيئات الأخرى.

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