مدير مكتب الاعلام وتقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد يبحث آلية توحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز دور الاعلام بالوزارة .

طرابلس 4 نوفمبر 2022 (وال)- عقد مدير مكتب الاعلام وتقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعاً مع مديري مكاتب الاعلام بالجهات التابعة للوزارة ، المنطقة الحرة بمصراته ، الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ، البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى المتوسطة ، مركز تنمية الصادرات ، هيئة الاشراف على التأمين ، صندوق موازنة الأسعار ، شبكة ليبيا للتجارة لبحث آلية توحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز دور الاعلام بقطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار .

وأكد مدير الاعلام أهمية دور الاعلام في متابعة نشاط الوزارة والجهات التابعة لها وكافة المستجدات بالقطاع وخلق تواصل إيجابي بين المؤسسة والجمهور .

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