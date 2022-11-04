ليبيا نيوز

مدير مكتب الاعلام وتقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد يبحث آلية توحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز دور الاعلام بالوزارة .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 4 نوفمبر 2022 (وال)- عقد مدير مكتب الاعلام وتقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعاً  مع مديري مكاتب الاعلام بالجهات التابعة للوزارة ، المنطقة الحرة بمصراته ، الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ، البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى المتوسطة ، مركز تنمية الصادرات ، هيئة الاشراف على التأمين ، صندوق موازنة الأسعار ، شبكة ليبيا للتجارة  لبحث آلية توحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز دور الاعلام بقطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار .

وأكد مدير الاعلام   أهمية دور الاعلام في متابعة نشاط الوزارة والجهات التابعة لها وكافة المستجدات بالقطاع وخلق تواصل إيجابي بين المؤسسة والجمهور .

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وكالة الأنباء الليبية

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