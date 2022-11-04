شرطة العقيلة تلقي القبض على مطلوبين من العمالة الوافدة في حادثة سرقة .

بن جواد 4 نوفمبر 2022م ( وال ) – القت قوة تابعة لمركز شرطة العقيلة التابعة لمديرية امن الهلال النفطي على مطلوبين من العمالة الوافدة يحملون الجنسية المصرية استولوا على مبلغ مالي كبير من احد المواطنين بمدينة سبها .

واوضحت وحدة الاعلام بمديرية امن الهلال النفطي بانه بعد تلقي برقية مُستعجلة من رَئيس مركز شرطة سبها المدينة التَابع لمُديريِّة أمن سبهـا إلى مركز شرطة العقيلة التَابع لمُديريِّة أمن الهلال النفطي بِالتحرّي وَالبحث عن عمالة وَافدة يحملون الجنسية المصرية قاموا بِسرقة مبلغ مالي يُقدر بِقيمة مليون وَمئتان آلف دينار ليبي مِن مُواطن ليبي الجنسية بِمدينة سبهـا وَلاذوا بِالفرار.

وقال بانه تم تكثيف الدوريات مِن قبل اعضاء مركز شرطة العقيلة وَبعد التأكد مِن هوية الأشخاص المطلوبين واثناء مرورهم على أحدى نقاط التفتيش التابعة لمركز شرطة العقيلة وَهُم على متن مركبة آلية نوع (هونداي سوداء) اللون تمَّ القبض وَالتحفظ عليهم إلى حين تسليمهم لمُديريِّة أمن سبهـا للاختصاص.

…. وال خليج السدرة