دوريات الإدارة العامة لأمن السواحل تضبط جرافه وعلى متنها (327) مهاجرا غير قانوني .

القربولي 04 نوفمبر 2022 (وال)- ذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الاركان العامة للجيش انه بناء على البلاغ الوارد من قوة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، إلى عمليات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، الخميس، حول ضبط مجموعة مهاجرين على الساحل بمنطقة القربولي، ووجود هدف بحري يقوم بتجميع المهاجرين بعرض البحر، عليه تم صدور التعليمات للدوريات البحرية بالقطاع الأوسط لحرس السواحل بالإبحار والبحث، وضبط الهدف البحري.

و انطلقت دوريات الإدارة العامة لأمن السواحل، وبعد ساعات تم ضبط جرافه وعلى متنها (327) مهاجر غير قانوني وتم جرهم وانقاذهم وتسليمهم إلى جهات الإختصاص.

وال..