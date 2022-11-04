انطلاق إجراءات تسجيل الدفعة (52) لطلبة معهد النفط للعام الدراسي 2022-2023 .

طرابلس 4 نوفمبر 2022 (وال)- انطلقت بمقر معهد النفط للتأهيل و التدريب الرئيسي بطرابلس إجراءات تسجيل الدفعة (52) لطلبة المعهد للعام الدراسي 2022-2023 .

و حضر عملية التسجيل رئيس و أعضاء لجنة الإدارة بالمعهد ، و أعضاء اللجنة المركزية من المؤسسة و وزارة العمل ، المُشكّلة بموجب قرار رئيس المؤسسة بشأن تشكيل لجان قبول متدربين جدد بمعهد النفط للتأهيل و التدريب و المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية .

و تتمثل هذه اللجان في (17) لجنة موزعة على المدن الليبية الأتية :

(طرابلس ، الزاوية ، مصراتة ، صبراتة، غريان ، ترهونة ، بنغازي ، البيضاء ، طبرق، الكفرة، سبها، الجفر، أوباري، جالو، البريقة، يفرن ، رأس لانوف ، سرت).

الجدير بالذكر أن عملية التسجيل ستسمر إلى يوم الخميس2022/11/10 بنحو 250 طالب في اليوم .

وال..