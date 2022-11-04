وزير خارجية الكونجو برازفيل ووفد من الاتحاد الافريقي يبدأ زيارة للمنطقة الشرقية يستهلها بمدينة بنغازي .

بنغازي 04 نوفمبر 2022 م ( وال) – بدأ وزير خارجية الكونغو ” برزافيل جان كلود جاكوسو” ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي من أجل ليبيا، ووفد الاتحاد الإفريقي المرافق له أمس الخميس زيارة للمنطقة استهلها بمدينة بنغازي .

وذكرت مصادر لوكالة الانباء الليبية أن الوفد الافريقي سيعقد خلال هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات مع رئاسة مجلس النواب ، ومع الحكومة المكلفة من مجلس النواب ترتكز على التأكيد على دور الاتحاد الإفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي وسعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي ، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات .

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