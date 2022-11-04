رئيس مجلس النواب يلتقي في القبة بوفد افريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل .

القبة 04 نوفمبر 2022 م ( وال) – التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح ” في مدينة القبة رئيس وفد الاتحاد الأفريقي – وزير خارجية الكونغو برازافيل ” جان كلود ” والوفد المرافق له ، بحضور نائب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس “علي القطراني ” .

ووصف الوزير ” جان كلود ” في تصريح صحفي لقائه برئيس مجلس النواب بالمثمر ، مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى العديد من الأفكار القيمة .

ولفت ” كلود ” إلى أن ليبيا بلد أفريقي مهم جداً ،و حان الوقت إلى أن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته ، وأنه لا مناص من أن يرفع الاتحاد الأفريقي صوته ضد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا.

وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي ” عبد الله بليحق ” فقد أكد وزير خارجية الكونغو برازافيل على أن دعم ” عقيلة صالح ” للمصالحة الوطنية ولمسار الاتحاد الأفريقي في ليبيا أمر بالغ الأهمية ، واصفاً لقائه به بالمثمر جداً.

(وال)