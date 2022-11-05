رئيس المؤسسة الوطنية للنفط : احتياطيات ليبيا المؤكدة من الغاز تتجاوز ( 80 ) تريليون قدم مكعب.

طرابلس 4 نوفمبر 2022 (وال)-أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قداره ” إن المؤسسة توصلت إلى اتفاق مع شركتي “إيني” و”بي.بي” للبدء بعمليات الحفر بمنطقة البحر المتوسط بمساحة كبيرة وبكميات كبيرة من الغاز.

وأضاف بن قدارة في تصريحات صحافية أن شركة إيني الإيطالية ستضخ استثمارات بقيمة ” 8 مليارات ” دولار لتطوير حقول الغاز في غرب ليبيا ،مشيرا الى ان حجم الاحتياطيات المتواجدة سيتم الإعلان عنها بعد البدء بعمليات الإنتاج، لافتاً إلى أن احتياطيات ليبيا المؤكدة من الغاز بشكل عام تتجاوز ” 80 ” تريليون قدم مكعب.

وتوقع بن قداره أن تحقق ليبيا إيرادات نفطية تتراوح بين ” 35 و37 ” مليار دولار بنهاية العام الحالي وانها بحاجة لاستثمارات بقيمة ” 4 ” مليارات دولار سنويًا للحفاظ على حجم الإنتاج النفطي من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات في الحقول النفطية.

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