ليبيا نيوز

الإدارة العامة للعمليات الأمنية تتمكن من إحباط محاولة هجرة غير شرعية وضبط 40 مهاجرا شرق طرابلس.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 04 نوفمبر 2022م ( وال )- تمكن أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية وضبط 40 مهاجرا على شواطئ منطقة قصر الأخيار شرقي العاصمة طرابلس.

وأفادت الإدارة في بيان لها بأن معلومات وردت لمكتب التحقيق والتحري بإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مفادها وجود مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على شواطئ منطقة قصر الأخيار ينون الهجرة عبر البحر.

وأكدت أن دوريات الإدارة بالتعاون مع إدارة أمن السواحل القره بولي وجهاز حرس السواحل الخمس توجهت إلى مكان البلاغ وضبطت 40 مهاجرا وأحبطت عملية هجرتهم بشكل غير قانوني.

وأشار البيان إلى أن المهاجرين المضبوطين ينتمون إلى جنسيات سبع دول هي مصر والسودان وباكستان وبنغلاديش وسورية والمغرب والصومال.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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