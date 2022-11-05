وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تعلن إعادة افتتاح المدرسة الليبية في باريس.

طرابلس 4 نوفمبر 2022م (وال)ـ أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفارة الليبية في باريس إعادة افتتاح المدرسة الليبية “ابن خلدون” بعد غياب طويل دام سنوات.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن المدرسة

أقامت حفل الافتتاح بحضور عدد من التلاميذ والتلميذات وأولياء الأمور، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الضيوف من أبناء الجالية الليبية باريس، وذلك إيذاناً ببدء العام الدراسي لسنة 2023/2022 بنظام (قيد نظامي).

وأضافت الوزارة أن المشاركين في الحفل عبروا عن فرحتهم بعودة أبنائهم لمقاعد الدراسة معربين عن شكرهم وفائق تقديرهم للقائم بالأعمال ومسؤول الشؤون القنصلية والملحق الأكاديمي بالسفارة الليبية في باريس على مجهوداتهم التي بذلوها في سبيل افتتاح المدرسة ولكل من ساهم في مد يد العون لإدارة المدرسة في سبيل استقبال التلاميذ للدراسة من جديد.

وأشارت الوزارة إلى أن مدرسة ابن خلدون افتتحت في سبعينات القرن الماضي ولها عدة فروع في عِدة مدن فرنسية، وتعتبر من أهم وأعرق المدارس الليبية بالخارج حيث حرصت المدرسة طوال السنين الماضية على تطبيق المناهج الدراسية وفق وزارة التربية والتعليم الليبية، لجميع المراحل الدراسية (التعليم الأساسي والتعليم الثانوي).