أبوجناح يبحث مع السفير الفرنسي إمكانية تطوير القطاع الصحي وتبادل الخبرات بين الدولتين.

طرابلس 4 نوفمبر 2022م (وال) ـ بحث نائب رئيس الحكومة، وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” ، الخميس، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج” إمكانية تطوير القطاع الصحي وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة البلدين.

وعلى هامش اللقاء عقد “أبوجناح” والسفير الفرنسي اجتماعا بحضور مديري مكتب التعاون الدولي، الصيدلة، الامداد الطبي وعدد من الجهات المعنية الأخرى، بشأن المنتدى الطبي الذي سيقام في ليبيا خلال الفترة القليلة القادمة.

وناقش المجتمعون أهم الخطوات الأساسية لإثراء المنتدى حيث تبادل الحاضرون الأفكار حول إمكانية ابرام اتفاقيات بين وزارة الصحة والسفارة الفرنسية في ليبيا بما فيه من مصلحة تعود بالنفع على الدولة.