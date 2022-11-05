بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية: البدء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة لمحطة الرويس بالجبل الغربي.

طرابلس 04 نوفمبر 2022م ( وال ) – بدأ فنيو ومهندسو الصيانة بالشركة العامة للكهرباء بالتعاون مع اخصائيين من شركة سيمنس الألمانية في إجراء أعمال العمرة الجسيمة لمحطة الرويس بالجبل الغربي.

وقالت الشركة في ايجاز صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” إن العمرة الجسيمة التي ستستغرق أعمالها من ( 4 – 5 ) أسابيع ستستهدف الوحدة الغازية الثالثة بالمحطة بقدرة إنتاجية 145 ميجاوات.

وأكدت الشركة أن هذه الجهود تأتي ضمن خططها الطموحة لزيادة القدرة الإنتاجية عبر تركيز الجهود على صيانة وحدات الإنتاج من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية خدمة للوطن والمواطن.

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