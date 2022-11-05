ليبيا نيوز

مفوضية كشاف شحات تنظم مؤتمرها السنوي الثاني بقاعة البلدية .

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 شحات 5 نوفمبر 2022 ()وال)- نظمت مفوضية كشاف شحات الجمعة مؤتمرها السنوي الثاني  بقاعة البلدية بالمدينة،  بحضور  ” 43 ”  قائدا  من جميع الحلقات  وبتنظيم من المكتب  الإعلامي بالمفوضية .

والقيت في المؤتمر كلمات من مفوضي الحلقات تم فيها عرض خططهم المدروسه لتنفيذها في العام القادم، و إتمام مراسم التسليم والإستلام بين مفوضي الحلقات.

 وحضر  المكؤتمر قادة حلقة الرواد الذين أبدو إستعدادهم لدعم أنشطة المفوضيه بالدعم المادي والمعنوي.

 وقدم المفوض العام لمفوضية كشاف شحات القائد ”  عبد الله المرتضي ”  الشكر لكل القادة الحاضرين، كما عبر عن شكره وامتنانه لمفوضي الحلقات، واللجنة المنظمه للمؤتمر . 

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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