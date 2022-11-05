مفوضية كشاف شحات تنظم مؤتمرها السنوي الثاني بقاعة البلدية .

شحات 5 نوفمبر 2022 ()وال)- نظمت مفوضية كشاف شحات الجمعة مؤتمرها السنوي الثاني بقاعة البلدية بالمدينة، بحضور ” 43 ” قائدا من جميع الحلقات وبتنظيم من المكتب الإعلامي بالمفوضية .

والقيت في المؤتمر كلمات من مفوضي الحلقات تم فيها عرض خططهم المدروسه لتنفيذها في العام القادم، و إتمام مراسم التسليم والإستلام بين مفوضي الحلقات.

وحضر المكؤتمر قادة حلقة الرواد الذين أبدو إستعدادهم لدعم أنشطة المفوضيه بالدعم المادي والمعنوي.

وقدم المفوض العام لمفوضية كشاف شحات القائد ” عبد الله المرتضي ” الشكر لكل القادة الحاضرين، كما عبر عن شكره وامتنانه لمفوضي الحلقات، واللجنة المنظمه للمؤتمر .

وال..