ليبيا نيوز

باشاغا يبحث مع وفد الاتحاد الافريقي ملفي المصالحة الوطنية والانتخابات.

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 05 نوفمبر 2022 م (وال) – التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ” فتحي باشاغا ” أمس الجمعة ببنغازي مع وزير خارجية الكونغو برزافيل ” جان كلود جاكوسو” ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي من أجل ليبيا، والوفد المرافق له.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة أن ” باشاغا ” استعرض جهود حكومته ومساعيها المتواصلة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تفضي إلى حل جذري وشامل للأزمة التي تمر بها البلاد.

كما ثمن “باشاغا ” الجهود التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة ” عبد الله باتيلي “، والمساعي الحثيثة التي يبذلها الاتحاد الافريقي للوصول إلى حل ليبي شامل، مشدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق ليبي – ليبي يرضي جميع الأطراف، ويضمن استعادة القرار السياسي الوطني.

بدوره أكد ” جاكوسو ” على الدور المنوط بالاتحاد الافريقي في معالجة قضايا القارة لا سيما مساعدة الليبيين في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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