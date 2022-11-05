باشاغا يبحث مع وفد الاتحاد الافريقي ملفي المصالحة الوطنية والانتخابات.

بنغازي 05 نوفمبر 2022 م (وال) – التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ” فتحي باشاغا ” أمس الجمعة ببنغازي مع وزير خارجية الكونغو برزافيل ” جان كلود جاكوسو” ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي من أجل ليبيا، والوفد المرافق له.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة أن ” باشاغا ” استعرض جهود حكومته ومساعيها المتواصلة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تفضي إلى حل جذري وشامل للأزمة التي تمر بها البلاد.

كما ثمن “باشاغا ” الجهود التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة ” عبد الله باتيلي “، والمساعي الحثيثة التي يبذلها الاتحاد الافريقي للوصول إلى حل ليبي شامل، مشدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق ليبي – ليبي يرضي جميع الأطراف، ويضمن استعادة القرار السياسي الوطني.

بدوره أكد ” جاكوسو ” على الدور المنوط بالاتحاد الافريقي في معالجة قضايا القارة لا سيما مساعدة الليبيين في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

(وال)