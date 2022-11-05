ليبيا نيوز

وزارة الدفاع الصينية تؤكد الاستعداد لحالة الحرب وتعارض بشدة انفصال تايوان .

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

بكين 5 نوفمبر 2022م ( وال )-أكدت وزارة الدفاع الصينية أن الجيش الصيني يواصل الاستعداد لحالة الحرب ، ويعارض بشدة انفصال تايوان ، وتدخل القوات الخارجية  .

   ونقلت مصادر اعلامية عن المتحدث باسم الوزارة ” تان كيفي ” أمس ، إن تايوان هي تايوان الصينية ، وقضية تايوان شأن داخلي لجمهورية الصين الشعبية ولا نتسامح مع أي تدخل خارجي ، مضيفا أن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على إضعاف مبدأ ” الصين الواحدة ”  . 

     وشدد ” كيفي ” على أن جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل تدريب القوات والاستعداد للحرب ، ويعارض بشدة أي شكل من أشكال الأنشطة الانفصالية لتحقيق استقلال تايوان والتدخل من القوى الخارجية   .

        وكان الرئيس الصيني  ” شي جين بينغ ” قال ، في وقت سابق ، إن بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي قدما على النهج ذاته في تايوان .

   …( وال )…   

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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