قاذفة أمريكية استراتيجية تنضم لمناورات مع كوريا الجنوبية .

سيول 5 نوفمبر 2022م ( وال )- أعلنت القوات الجوية لكوريا الجنوبية اليوم السبت ، أن قاذفة استراتيجية أمريكية ستنضم للتدريبات الجوية بين واشنطن وسول ، في استعراض للقوّة بعد عمليات الإطلاق الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن القوات الجوية لكوريا الجنوبية أن القاذفة الاستراتيجية ( بي1 بي ) ستشارك في مناورات العاصفة اليقظة الجارية فوق سماء شبه الجزيرة الكورية.

وكان من المقرر أن تنتهي المناورات بين سول وواشنطن ، امس الجمعة، لكن البلدين قررا تمديدها يوما إضافية ردا على الاستفزازات الكورية الشمالية، خلال فترة المناورات، بما في ذلك إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات، الخميس.

من جهتها وصفت كوريا الشمالي قرار سول وواشنطن تمديد التدريبات الجوية المشترك بأنه “خيار خطير للغاية وخاطئ”.

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