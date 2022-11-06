رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بجولة داخل مقر الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الانتخابات التابعة لإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية تعلن عن توقف مؤقت لمنظوماتها الانتخابية لغرض تطويرها.
تم النشر منذُ 52 دقيقة
اللجنة الوزارية المكلفة بدعم الانتخابات تقدم محاكاة لتأمين العملية الانتخابية بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية .
تم النشر منذُ ساعتين
قاذفة أمريكية استراتيجية تنضم لمناورات مع كوريا الجنوبية .
تم النشر منذُ 3 ساعات
وزارة الدفاع الصينية تؤكد الاستعداد لحالة الحرب وتعارض بشدة انفصال تايوان .
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك