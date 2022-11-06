ليبيا نيوز

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بجولة داخل مقر الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الانتخابات التابعة لإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بجولة داخل مقر الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الانتخابات التابعة لإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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