بحضور المبعوث الأممي( باتيلي ) : الدبيبة يتابع عملية ( المحاكاة الانتخابية) والتعريف بآلية تأمين وحماية الانتخابات، التي تنظمها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات.
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وكالة الأنباء الليبية
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