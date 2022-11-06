ليبيا نيوز

بحضور المبعوث الأممي( باتيلي ) : الدبيبة يتابع عملية ( المحاكاة الانتخابية) والتعريف بآلية تأمين وحماية الانتخابات، التي تنظمها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات .

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 بحضور المبعوث الأممي( باتيلي ) :  الدبيبة يتابع عملية ( المحاكاة الانتخابية) والتعريف بآلية تأمين وحماية الانتخابات، التي تنظمها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك