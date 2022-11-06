أخصائي ليبي يحذر قبيل قمة ( شرم الشيخ ) من الآثار الصحية المترتبة على تغير المناخ .

طرابلس 5 نوفمبر 2022 م (وال) ـــــ قبيل انعقاد “مؤتمر قمة المناخ العالمي ( كوب 27) التي ستنطلق غدا الأحد بمنتجع شرم الشيخ المصر ،وجه الاخصائي الليبي الدكتور ( علي ابوقرين ) تحذيرا من الآثار التي تترتب على التغيرات المناخية نتاج الطبيعية ، او نتاج لأنشطة البشرية والتي زادت في القرن الأخير ، ومنها حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) الذي يؤدي الى انبعاثات غازات الدفيئة والتي تعمل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية ، ويؤدي إلى الاحتباس الحراري ،وكذلك قطع الغابات والأشجار ، ومدافن القمامة واستهلاك الطاقة ، والصناعات والزراعة .

وقال الدكتور ” بوقرين ” في الدراسة التي اعدها بالمناسبة : ان (هذه التغيرات لها تأثيرات على الصحة العامة باضطرابات النظم الفزيائية والبيولوجية ، والبيئية . وتشمل الآثار الصحية لهذه الاضطرابات زيادة في أمراض القلب والأوعية الدموية ، وأمراض الجهاز التنفسي ، والإصابات والوفيات المبكرة المتعلقة بالظواهر الجوية القاسية ، مما يجعل تغير المناخ مشكلة صحية عالمية عامة ، مع توقع ظهور آثار صحية خطيرة بطرق مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم ، فتحدث تغيرات بالنظام الايكولوجي ، وارتفاع منسوب مياه البحار ، والفيضانات الساحلية وخاصة في المجتمعات الضعيفة والفقيرة ، فينجم عن ذلك تغير في أنماط الأمراض المعدية ، وتأثر سلة الغذاء ، وسوء المياه وعدم صلاحيتها ، وفقدان سبل العيش فتنشأ ظاهرة الهجرة والنزوح .

ويصاحب ذلك ، أو ينجم عنه – حسب ابوقرين – آثار سلبية على الصحة ، ومنها ردود الفعل الشائعة على الأحداث غير الطبيعية والقلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة وفقدان الأهل والأقارب والأحباب ، والولادات المبكرة ومضاعفاتها ، وانخفاض الوزن وزيادة معدلات الانتحار. .والذين يعانون من أمراض عقلية مثل الخرف والفصام ) ، معتبرا إن (قطاع الرعاية الصحية مسؤول عن ما يصل إلى 4.6 % وأكثر من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة التي تشمل ثاني أكسيد الكربون ، والميثان ، والأوزون ن ، مما يستوجب ان تحقق النظم الصحية الحياد الكربوني .. ولاحظ بوقرين ان تغير المناخ أكبر تهديد صحي يواجه البشرية والوقاية هي المبدأ الأساسي للصحة العامة ومواجهة هذه المخاطر يتم من خلال بعض النقاط وهي منع العديد من الآثار الصحية الأكبر المرتبطة بتغير المناخ من خلال العديد من التدابير ومنها – تثقيف كل المجتمعات للحد من الكربون في كل المناجي والمجالات ، و دمج برامج الصحة العامة التي تعالج القضايا الصحية الحساسة للمناخ مع نظام الصحة العامة الرئيسي – رصد أنظمة الإنذار المبكر للطقس القاسي والتغييرات في استخدام الأراضي التي تقلل من تأثير الحرارة والفيضانات – الاستثمار في انشاء برامج تأهب قوية ، وتطوير البنية التحتية الصحية وجعلها صديقة للبيئة ومرافق صحية خضراء مرنة ، وقادرة على الاستجابة السريعة لكل الظروف ومجابهة الكوارث لحماية المرضى والمرافق -يجب أن تصبح الاستراتيجيات الفعالة لمعالجة تغير المناخ سمة أساسية للنظم الصحية عالية الاداء الاستثمار في القوى البشرية عددا وعلوما ومعارف وخبرا ت) .

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