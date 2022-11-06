الدبيبة : الحكومة جاهزة لتأمين الانتخابات ولن نمنح فرصة لتمرير مشاريع التمديد.

طرابلس 05 نوفمبر 2022م ( وال ) – قام رئيس الوزراء ” عبد الحميد الدبيبة ” مساء اليوم السبت، بزيارة الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الانتخابات التابعة لإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، لمتابعة استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية.

وتابع ” الدبيبة ” خلال زيارته العملية الافتراضية “للمحاكاة الانتخابية” التي نظمتها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات وأشرفت عليها الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات التابعة لإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، والتي استهدفت مدن ” القبة – درنة – جادو- سبها – طرابلس – زليتن “.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له بالمناسبة إن عناصر وزارة الداخلية أوصلوا رسالتهم لليبيين وللمجتمع الدولي بأنهم جاهزون لتأمين الانتخابات، داعيا إياهم إلى عدم منح أي فرصة لمن يحاولون تمرير مشروعات التمديد بحجة عدم قدرة تأمين الانتخابات.

وجدد ” الدبيبة ” تأكيده قيام حكومة الوحدة الوطنية بالتزاماتها اللوجستية في العملية الانتخابية رغم ما وصفها بمحاولات التشويه، موضحا أن الانتخابات السابقة تعطلت بسبب الضعف وربكة آلية الطعون ضمن قانون الانتخابات.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته بأنه لا سلطة تنفيذية أخرى ولا مرحلة انتقالية جديدة بعد سقوط حجج تأمين الانتخابات، مشيرا إلى أن المحاكاة التي نظمتها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات اليوم أكدت القدرة على تنفيذ خطة تأمين الانتخابات بعيدا عن المزايدات.

وحضر عملية المحاكاة، رئيسُ بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ” عبدالله باتيلي ” ، ورئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” عماد السائح “، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا.

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