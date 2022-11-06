اختتام الدورة الـ33 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية

تونس 06 نوفمبر 2022 (وال) ـ أسدل الستار على الدورة الـ33 من مهرجان أيام قرطاج السينمائيةـ يوم أمس ـ وهي الدورة التي شهدت عرض العديد من الأفلام والأنشطة المتميزة، سواء استمرار عروض أفلام المهرجان في السجون، حيث تتيح إدارة المهرجان عروض الأفلام للمساجين؛ إيمانًا بحقهم في المشاهدة، ومتابعة السينما وهو ما يستحق الإشادة، وأيضًا استحداث برنامج أيام قرطاج السينمائية للأطفال؛ بالتعاون بين أيام قرطاج السينمائية ومندوبية الشؤون الثقافية في بنزرت ومعتمدية غار الملح وبلدية غار الملح في تونس.

واحتضنت معتمدية “غار الملح” من ولاية بنزرت، الدورة الأولى لأيام قرطاج السينمائية للأطفال، حيث يعرض برنامج خاص ومناسب للطفل كنوع من غرس نبتة حب السينما والمشاهدة لدى الأطفال .

وتضمن برنامج الافتتاح فقرات تنشيطية، واستعراضية بالشارع ضمت فرقة إسطمبالي ومجموعة ألوان ومجموعة عماد الباجي ومعرض من صور ومعرض تشكيلي بالمكتبة العمومية بغار الملح.

وتم الافتتاح الرسمي لأيام قرطاج السينمائية للأطفال بالجهات ببرج باب تونس، وشهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ33 بتونس، تكريم المخرج والسينمائي ورئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة محمد عبد الرحمن التازي، وذلك فى قاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة.

كما شهد المهرجان تكريم الممثلة الإيفوارية ناكي سي سافاني، والمخرج والسينمائي المصري داود عبد السيد، وتسلم التكريم السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والناقدة السينمائية ناهد صلاح. (وال/تونس) ح.م

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